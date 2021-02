Pirlo non lavora sull'aspetto psicologico, mentre Agnelli prende il Tapiro per "l'affetto" a Conte

vedi letture

Oggi scatta l'ora X. Perché Andrea Pirlo è alla prova del nove, quella che la Juventus non può certo fallire, visto che riprende la Champions League. Il tecnico ha detto di non avere lavorato sull'aspetto psicologico, ma ha anche fatto le carte alla formazione, visto che Dybala non può giocare e Bonucci è indisponibile. Ramsey è stato inserito regolarmente in gruppo, mentre è fuori il brasiliano Arthur.

Chiellini è convinto che la sconfitta contro il Napoli non scalfirà la situazione in casa Juventus. Intanto Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d'Oro ad Agnelli che, da par suo, ha derubricato gli insulti a Conte come gesti di affetto.