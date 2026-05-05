Premier League, altra svolta nella corsa al titolo: pari Man City, ora la palla ce l'ha l'Arsenal

Una serata che può davvero indirizzare la corsa al titolo in Premier League. Il Manchester City aveva l’occasione di riaprire tutto e rimettersi in pieno controllo della situazione, ma il 3-3 sul campo dell’Everton cambia nuovamente gli equilibri e sorride all’Arsenal. A Liverpool va in scena una gara spettacolare: Doku porta avanti i Citizens, poi nella ripresa i Toffees ribaltano tutto con Barry e O’Brien fino al 3-1. Nel finale, però, la squadra di Guardiola riesce a rimettere in piedi il match prima con Haaland e poi ancora con Doku in pieno recupero. Un pareggio che evita la sconfitta, ma che pesa comunque nella corsa al titolo.

Ne approfitta l’Arsenal, che aveva già fatto il proprio dovere battendo 3-0 il Fulham. I Gunners salgono così a 76 punti e allungano a +5 sul City, che ha una partita in meno ma ora non è più padrone del proprio destino. Anche vincendo il recupero, infatti, la squadra di Guardiola si porterebbe a -2. E ora la grande favorita torna ad essere la squadra di Mikel Arteta.

Alle spalle, il Manchester United consolida il terzo posto e ha conquistato aritmeticamente la Champions League, mentre resta viva la lotta per l’Europa. In coda, il Nottingham Forest compie un passo importante verso la salvezza, aggravando la crisi del Chelsea. A tre giornate dalla fine, il quadro è chiaro: l’Arsenal ha il controllo della situazione e ora è la grande favorita per la conquista della Premier League.

Il programma completo

Leeds-Burnley 3-1

Brentford - West Ham 3-0

Newcastle - Brighton 3-1

Wolves - Sunderland 1-1

Arsenal - Fulham 3-0

Domenica 3 maggio:

Bournemouth - Crystal Palace 3-0

Manchester United - Liverpool 3-2

Aston Villa - Tottenham 1-2

Lunedì 4 maggio:

Chelsea - Nottingham Forest 1-3

Everton - Manchester City 3-3

Questa la classifica di Premier League

Arsenal 76 punti (35 partite giocate)

Manchester City 71 (34)

Manchester Utd 64 (35)

Liverpool 58 (35)

Aston Villa 58 (34)

Bournemouth 52 (35)

Brentford 51 (35)

Brighton 50 (35)

Everton 48 (35)

Chelsea 48 (35)

Fulham 48 (35)

Sunderland 47 (35)

Newcastle 45 (35)

Crystal Palace 43 (34)

Leeds 43 (35)

Nottingham 42 (35)

Tottenham 37 (35)

West Ham 36 (35)

Burnley 20 (35)

Wolves 18 (35)