Quagliarella vicino alla Juventus? Decisione sua. Ma c'è benedizione di Pirlo e Ranieri

vedi letture

La Juventus nei giorni scorsi ha chiesto Quagliarella alla Sampdoria. Per l'attaccante napoletano sarebbe un ritorno dopo gli Scudetti vinti in bianconero prima di cambiare diverse casacche. A confermare la situazione è stato Andrea Pirlo, che lo ha definito come un grande attaccante, anche se molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Anche Ranieri ha parlato della questione definendo la Juve come un possibile premio.