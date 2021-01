Juve, Pirlo: "Quagliarella un grande attaccante, vedremo. Ora penso al Milan"

Fabio Quagliarella obiettivo di mercato della Juventus? In conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, Andrea Pirlo risponde così: “Non so, come ho detto prima ho in testa la partita di domani che è molto più importante. Quagliarella lo conosco, lo reputo un grande attaccante. Delle cose di mercato ne parleremo nei prossimi giorni”.

