Idea Quagliarella per la Juventus, nei giorni scorsi primi sondaggi con la Sampdoria

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'interesse della Juventus per Fabio Quagliarella. Il club bianconero nei giorni scorsi avrebbe avuto un primo contatto esplorativo con la Sampdoria per capire la fattibilità dell'operazione, con Quagliarella che è in scadenza con la società blucerchiata.

La Juventus e Pirlo lo conoscono bene visto il passato bianconero dal 2011 al 2014 e lo ritengono adatto alle idee tattiche, essendo un attaccante in grado di giocare con la squadra ma pure di finalizzare. In un certo senso la palla passa proprio al giocatore, visto che la questione principale non è economica ma legata alle motivazioni. A 38 anni Quagliarella si trova davanti ad un bivio: rinnovare con la Samp o fare la scelta più ambiziosa sapendo che questa toglierebbe minutaggio alla sua ultima parte di carriera?