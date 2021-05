Ranieri dice addio e in casa Sampdoria parte la caccia al sostituto: tre idee forti al momento

Claudio Ranieri dice addio alla Sampdoria. Tra le notizie più importanti di questo venerdì, troviamo sicuramente il divorzio del tecnico romano coi blucerchiati.

A confermare le indiscrezioni arrivate già in mattinata ci ha pensato mister Ranieri in persona, che alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro il Parma ha annunciato la sua decisione ai canali ufficiali del club: "Oggi (ieri, ndr) ho detto alla squadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i contenuti, i presupposti per restare. Voglio ringraziare tutti: dallo staff medico allo staff di fisioterapisti, i miei collaboratori e soprattutto la squadra. Ho parlato a tutti i giocatori, sono stati dei ragazzi meravigliosi perché soprattutto l'anno scorso nel lockdown, quando noi mandavamo le mail per lavorare, loro lo hanno fatto alla grande e i risultati in campo si sono visti. Questo grazie alla loro grande professionalità. Quest'anno è stato un campionato bello, combattuto, abbiamo fatto delle ottime partite. Qualcuna l'abbiamo sbagliata ma questo ci sta nel calcio. Voglio ringraziarli di vero cuore. Voglio salutare e ringraziare ovviamente anche i tifosi. Mi è dispiaciuto tantissimo non averli allo stadio, non poter far loro vedere la Sampdoria che ha lottato su ogni pallone e contro ogni avversario. Spero con tutto il cuore di essere stato un degno rappresentante. Arrivederci a tutti e grazie", le dichiarazioni dell'esperto allenatore.

In casa Sampdoria è già partita così la caccia al sostituto, con tre idee forti al momento: Luca Gotti dell'Udinese, Roberto D'Aversa del Parma e Paolo Zanetti del Venezia, senza dimenticare i possibili outsider Giovanni Stroppa (ex Crotone) e Vincenzo Italiano dello Spezia. Valutazioni in corso a Genova, il club del presidente Massimo Ferrero cerca un nuovo leader in panchina per il 2021-22.