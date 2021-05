tmw Ranieri verso l'addio alla Sampdoria. Il club studia Gotti e D'Aversa: tutte le idee

Mentre il quadro dirigenziale va verso la schiarita, con le prossime conferme di Carlo Osti e Riccardo Pecini, diversa è la situazione della panchina della Sampdoria. La distanza con Claudio Ranieri appare incolmabile: chiesti due anni, offerto uno, anche uno con opzione non è risultato convincente per l'allenatore con cui c'è stata differenza pure tra domanda e offerta economica. Per questo, al momento, si va verso la fumata nera: Ranieri verso l'addio a Genova, Massimo Ferrero e la dirigenza lavorano così alle ipotesi per l'eredità.

Due nomi. Più altri due I nomi più caldi, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sono al momento due. Luca Gotti, che la prossima settimana vedrà l'Udinese per capirne di più sul futuro e sui piani dei friulani, e Roberto D'Aversa che è uno dei pallini da tempo dello stesso Ferrero. Più indietro, al momento, altre due ipotesi come Giovanni Stroppa, reduce dall'annata di Crotone e seguito tra le altre pure dal Monza, e Vincenzo Italiano per il quale però la permanenza allo Spezia è un'ipotesi tutt'altro che da escludere.