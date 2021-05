tmw Caccia al dopo Ranieri, la Samp valuta con attenzione anche Zanetti del Venezia

Non solo Roberto D'Aversa e Luca Gotti. Un altro nome che la Sampdoria sta valutando in queste ore, dopo l'annuncio di Ranieri che lascerà la guida della squadra blucerchiata dopo il match di domani, è quello di Paolo Zanetti, manager classe '82 che sta facendo benissimo alla guida del Venezia, squadra che si giocherà la finale play-off per l'accesso in Serie A con il Cittadella.

Un primo incontro tra le parti c'è stato un mese fa e adesso Zanetti torna nome forte per la Samp. Anche se non è l'unico.