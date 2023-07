Rebic al Besiktas è ufficiale: ora via alle cessioni, ma il Milan farà almeno altri due acquisti

Ante Rebic è ufficialmente un nuovo calciatore del Besiktas. Il club turco ha pubblicato un comunicato svelando le cifre del contratto sottoscritto del centravanti croato: 2.5 milioni di euro netti a stagione più un bonus di 280mila euro e 10mila euro a partita. Rebic che compirà 30 anni a settembre è stato ceduto dal Milan a titolo definitivo. Questo il comunicato della società rossonera: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić al Beşiktaş JK. Il Club ringrazia Ante e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.

Le altre cessioni.

Il Milan è finito al centro dei riflettori del calciomercato grazie agli 8 colpi in entrata fin qui chiusi da Moncada e D'Ottavio. Nelle prossime ore arriverà a Milanello anche Yusuf Musah, a quel punto gli uomini mercato rossoneri si concentreranno sulle cessioni, dopo, appunto, quella di Ante Rebic. Gli altri indiziati a lasciare il capoluogo lombardo sono infatti Messias, Ballo-Touré, Adli, Origi e forse De Ketelaere e Saelemaekers, con il penultimo che piace anche al Lens, che si aggiunge a PSV Eindhoven e Atalanta.

Almeno altri due arrivi

Per il ruolo di vice Giroud la società non ha ancora deciso: nelle prossime settimane Pioli proverà nel ruolo Noah Okafor, nel caso in cui l'ex Salisburgo dovesse dare le giuste garanzie non arriverà nessun volto nuovo. Innesti che sono previsti invece in difesa: Gabbia sarà sostituito da un centrale giovane e straniero, mentre è certo l'arrivo di un terzino sinistro che funga da vice Hernandez. Un giocatore formato nei vivai italiani, iscrivibile quindi anche nella lista Champions, che probabilmente verrà fuori fra Rogerio del Sassuolo e Riccardo Calafiori del Basilea.