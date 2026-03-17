Scudetto, Champions e salvezza: la classifica aggiornata di Serie A e i calendari a confronto
Il successo importantissimo ottenuto dalla Fiorentina allo Zini contro la Cremonese (1-4) ha chiuso la 29^ giornata di Serie A. La squadra di mister Vanoli sale quindi a 28 punti in classifica, a +4 sulla stessa Cremonese terzultima. Nel mezzo, per quanto riguarda la corsa salvezza, ecco il Lecce a 27.
Corsa scudetto, corsa Champions e corsa salvezza
Più in su - al netto dello corsa scudetto - ecco che la volata per le coppe europee si fa sempre più infuocata, con le le prime sette squadre del campionato tutte coinvolte.
Serie A, la classifica aggiornata dopo 29 giornate:
Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Lecce 27
Cremonese 24
Pisa 18
Verona 18
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