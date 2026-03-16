Calendari a confronto per la corsa Scudetto: la 31^ giornata sarà uno snodo decisivo
La giornata di campionato che si concluderà questa sera con la sfida salvezza Cremonese-Fiorentina ha dato indicazioni importanti per quel che riguarda le posizioni di vetta. L'Inter col pareggio dell'Atalanta e la contemporanea sconfitta del Milan con la Lazio ha allungato ulteriormente sui rossoneri, portandosi a +8. Intanto avanza il Napoli che sfrutta il successo sul Lecce per portarsi a -1 dal Milan e -9 dall'Inter. Le ultime 9 giornate sembrano, sulla carta, andare a favore dei nerazzurri anche alla luce del vantaggio accumulato (con in mezzo però la semifinale di Coppa Italia col Como), con Napoli e Milan che dovranno anche giocarsi lo scontro diretto fra due giornate (con l'Inter che affronterà la Roma). Ma come abbiamo visto in questi mesi, non sono da escludere possibili colpi di scena.
I calendari a confronto di Inter, Milan e Napoli per le ultime giornate:
1. INTER 68
30ª giornata, Fiorentina - Inter
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Torino - Inter
35ª giornata, Inter - Parma
36ª giornata, Lazio - Inter
37ª giornata, Inter - Hellas Verona
38ª giornata, Bologna - Inter
2. MILAN 60
30ª giornata, Milan - Torino
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Milan - Udinese
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
3. NAPOLI 59
30ª giornata, Cagliari-Napoli
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Parma-Napoli
33ª giornata, Napoli-Lazio
34ª giornata, Napoli-Cremonese
35ª giornata, Como-Napoli
36ª giornata, Napoli-Bologna
37ª giornata, Pisa-Napoli
38ª giornata, Napoli-Udinese
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