Calendari a confronto per la Champions League: 4 squadre in 7 punti, la corsa è aperta
La corsa all'ultimo posto per la prossima Champions League resta più aperta che mai. Con Inter, Milan e Napoli quasi sicure delle prime tre posizioni, resta da assegnare il 4° posto, l'ultimo buono per un piazzamento nell'Europa che conta. Col successo del Como nello scontro diretto con la Roma che ha dato uno strattone forte alla corsa che vede coinvolte anche Juventus e Atalanta.
Questi i calendari a confronto delle pretendenti:
5. COMO 54
30ª giornata, Como - Pisa
31ª giornata, Udinese - Como
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Sassuolo - Como
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
4. JUVENTUS 53
30ª giornata, Juventus - Sassuolo
31ª giornata, Juventus - Genoa
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Juventus - Bologna
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
6. ROMA 51
30ª giornata, Roma - Lecce
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Roma - Pisa
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
7. ATALANTA 47
30ª giornata, Atalanta - Hellas Verona
31ª giornata, Lecce - Atalanta
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
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