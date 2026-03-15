Serie A, da Verona-Genoa a Cremonese-Fiorentina: le probabili formazioni delle prossime gare

Mancano ancora sei partite per chiudere il 29° turno di Serie A. Chi sceglieranno Fabregas e Gasperini per il big match di questa domenica pomeriggio tra Como e Roma? Ci saranno novità nelle formazioni di Lazio-Milan all'Olimpico? E quale sarà la Fiorentina che affronterà lo scontro diretto di lunedì con la Cremonese? Di seguito le risposte degli inviati di TMW, con le probabili formazioni campo per campo.

HELLAS VERONA-GENOA - Domenica 15 marzo, ore 12.30

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Messias, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

PISA-CAGLIARI - Domenica 15 marzo, ore 15.00

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Folorunsho, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.

SASSUOLO-BOLOGNA - Domenica 15 marzo, ore 15.00

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Lauriente. Allenatore: Grosso.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.

COMO-ROMA - Domenica 15 marzo, ore 18.00

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Vaz, Malen.. Allenatore: Gasperini.

LAZIO-MILAN - Domenica 15 marzo, ore 20.45

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic. Allenatore: Gioia.