Serie A, la classifica aggiornata dopo Hellas Verona-Bologna: il discorso 10° posto resta aperto

Nell'ultimo posticipo della 37a giornata di Serie A, il Verona pareggia 2-2 col Bologna e continua nel suo momento no, con la vittoria che manca ormai da 44 giorni. Hellas subito avanti con Faraoni (2'), il pareggio degli emiliani arriva con un tocco da due passi di De Silvestri (32'). Kalinic colpisce di testa l'incrocio dei pali (40'), poi al 53' non sbaglia anticipando Tomiyasu sul primo palo (53'). Palacio fissa il punteggio all'82'. Tra veneti ed emiliani c'è in ballo il decimo posto, col discorso che sulla carta rimane ancora aperto, visto che le due squadre rimangono divise da tre punti (44 il Verona e 41 il Bologna) e gli ospiti hanno lo scontro diretto a favore. Di seguito la classifica aggiornata dopo il posticipo della penultima giornata di campionato:

La classifica aggiornata

Inter 88 (campione d’Italia)

Atalanta 78

Milan 76

Napoli 76

Juventus 75

Lazio 67*

Roma 61

Sassuolo 59

Sampdoria 49

Hellas Verona 44

Bologna 41

Udinese 40

Fiorentina 39

Genoa 39

Spezia 38

Cagliari 37

Torino 35*

Benevento 32

Crotone 22 (retrocesso in Serie B)

Parma 20 (retrocesso in Serie B)

* una partita in meno