Simakan fa crac e il Milan ora valuta il da farsi. Maldini tiene ancora la porta aperta all'affare

Brutte notizie per lo Strasburgo e, indirettamente, anche per il Milan: il difensore Mohamed Simakan che s'è infortunato nel fine settimana nel corso della sfida contro il Lens dovrà restare fermo per circa due mesi. A darne comunicazione lo stesso club francese, sul suo sito ufficiale: "A seguito di un infortunio rimediato durante la partita contro l'RC Lens, Mohamed Simakan ha effettuato gli esami lunedì. Dovrebbe sottoporsi a un'artroscopia che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi".

Una notizia che può cambiare, adesso, anche la strategia di mercato del Milan: da capire se il club rossonero continuerà a trattare l'acquisto del difensore classe 2000 o se, a questo punto, cambierà obiettivo.

Il primo nome della lista resta Ozan Kabak dello Schalke 04. È sempre lui il pallino della dirigenza rossonera e pare che il club tedesco sia pronto ad abbassare le richieste. Contatti per il turco, primo obiettivo, l'alternativa emersa ieri è Fikayo Tomori del Chelsea che i Blues potrebbero liberare in prestito. L'altro nome, sempre in Francia, è Loic Badé del Lens. Nella shortlist rossonera c'è anche Kamil Piatkowski del Rakow, monitorato però più per la prossima stagione.

Poco prima della partita contro il Torino, però, Paolo Maldini ha tenuto uno spiraglio aperto per il francese dello Strasburgo: "Trattativa tramontata? Non è detto, è un ragazzo che conosciamo bene, col quale abbiamo affrontato il discorso non solo per questo mercato ma anche in quello precedente. Affinché le cose riescano devono essere d'accordo almeno in due, al momento non c'è niente".