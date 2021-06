Una brutta Inghilterra esalta il cuore della Scozia. Lo 0-0 non premia a dovere la Tartan Army

Una partita intensissima, ricca di duelli e confronti one to one, quella di Wembley fra Inghilterra e Scozia. Era una delle partite più attese di Euro2020, quella fra le due storiche rivali, e nonostante lo 0-0 finale le emozioni non sono mancate. Soprattutto per merito di un'ottima Scozia, squadra capace di imbrigliare la più quotata Inghilterra e che alla fine può addirittura recriminare per il solo punto portato a casa. In evidenza un po' tutti i giocatori della Tartan Army, sospinti da migliaia di tifosi arrivati a Londra per l'occasione.

Dall'altra parte c'è parecchio rammarico e anche un po' di preoccupazione, in casa Inghilterra. Perché se è vero che, come sottolineato da Mings, il punto ottenuto avvicina i Tre Leoni alla qualificazione, è altrettanto innegabile come tifosi e addetti ai lavori si aspettassero qualcosa in più. Da Harry Kane, ma non solo. Il ct Gareth Southgate non è sembrato particolarmente convinto, parlando di "serata frustrante". Ed in effetti, per quanto visto in campo, nonostante la qualificazione ad un passo i sudditi di Sua Maestà hanno ben poco da festeggiare.