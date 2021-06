Inghilterra, Southgate: "Serata frustrante. Possiamo fare tutti meglio, a partire da me"

Il CT dell'Inghilterra Gareth Southgate ha analizzato nel post partita di Wembley la prestazione messa in campo dai suoi uomini contro la Scozia. L'allenatore ha ammesso le proprie responsabilità in una partita che si attendeva ben diversa da parte degli inglesi:

"E' stata una serata frustrante. Dobbiamo dare grosso merito alla Scozia per come hanno giocato e difeso. Quando non si riesce a vincere una partita, diventa importante non perderla. Non abbiamo fatto abbastanza per vincere ma ai fini della qualificazione anche un punto è importante.

Penso che tutta la squadra possa fare meglio di quanto si è visto questa sera. Dobbiamo accettare le critiche dopo prestazioni come questa, da allenatore lo capisco. L'obiettivo innanzitutto è quello di qualificarsi.

La sostituzione di Kane? Avevamo bisogno di più corsa anche dietro, ho pensato che Rashford avrebbe potuto darci quel tipo di energia. A quel punto dovevamo cercare di vincerla. Possiamo fare tutti meglio, a partire da me. Non abbiamo fatto abbastanza per vincere la partita stasera".