Le pagelle della Scozia - Il rientro di Tierney è fondamentale. Neanche un'insufficienza

vedi letture

Marshall 6,5 - L'Inghilterra, chissà poi perché, tira pochissimo in porta. Ma quando lo fa trova nell'estremo difensore scozzese uno scoglio difficile da superare

Hanley 6,5 - Il capitano del Norwich si conferma e mette in campo un'altra ottima prestazione. Chiusure pulite, tempi giusti, inserimenti quando serve

McTominay 6,5 - Arretra qualche metro rispetto alla sua solita casella, con l'obiettivo di dare esperienza e personalità ad una linea difensiva che si annuncia sollecitata. Un paio di sbavature nel primo tempo, una grande interpretazione del ruolo nella ripresa

Tierney 7 - E' uno dei migliori in campo. Assente alla prima con la Repubblica Ceca, dalle sue sventagliate nasce sempre qualcosa di pericoloso. E in fase difensiva è praticamente perfetto

O'Donnell 6,5 - Rispetto a molti dei suoi dirimpettai ci sono diversi gradi di qualità di differenza. Ma l'agonismo e lo spirito riescono a pareggiare il gap e a renderlo fra i più pericolosi nel primo tempo

McGinn 6,5 - Qualche errore di posizionamento, ma pure tante piccole cose fatte bene in entrambe le fasi di gioco. E' l'anima di una Scozia intensa e dinamica

Gilmour 6,5 - Il classe 2001 di proprietà del Chelsea ha evidenti qualità tecniche, anche se non sempre riesce a farle vedere a pieno. Il peso della partita si fa sentire, ma tutto sommato se la cava con alcune giocate di spessore e tanta corsa (dal 77' Armstrong 6,5 - Entra bene in partita, creando situazioni interessanti sulla corsia sinistra)

McGregor 6,5 - Difetta di dinamismo in certi frangenti, ma sa tenere la palla fra i piedi e ha la giusta esperienza per gestire pressioni come quelle di questa sera. E in fondo la sua Scozia ha bisogno di questo

Robertson 7 - Altra ottima partita del capitano ed esterno del Liverpool dopo la grande prova con la Repubblica Ceca. Solca la fascia, mette cross, incita i compagni e chiude diverse situazioni pericolose in fase difensiva

Dykes 6 - Viene spesso stretto nella morsa dei centrali inglesi e non sempre sembra fare la cosa giusta. La farebbe al 62' con un gran tiro dal limite, ma James si immola e salva sulla linea

Adams 6,5 - Si muove, svaria, chiede il pallone, crea apprensione alla retroguardia inglese. La squadra si fida e lo cerca, anche se il gol non arriva (dall'86' Nisbet sv)

Steve Clarke 7 - Organizza la sua Tartan Army come meglio non potrebbe. Avrebbe addirittura meritato il successo, la sua Scozia. Ma i sorrisi dei giocatori a fine partita fanno capire quanto conti anche solo un pareggio