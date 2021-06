Venerdì Belgio-Italia, il ct Roberto Martinez sfida gli azzurri con le incognite De Bruyne-Hazard

Il Belgio di Roberto Martinez sfiderà l'Italia ai quarti di finale di Euro 2020, appuntamento in programma il prossimo 2 luglio alle ore 21 a Monaco, che il ct dei Diavoli Rossi ha presentato così in conferenza stampa: "L'Italia è una squadra dinamica e con struttura. Gli azzurri hanno consapevolezza dei ruoli, dovremo difenderci bene ma dovremo stare anche tanto sulla palla. Loro difendono molto bene, sono strutturati e sono bravi a giocare in contrattacco. La Nazionale italiana è una squadra bilanciata, non fai quei numeri se non hai una buonissima squadra. Ma noi siamo pronti: giovedì la nostra sfida era battere i campioni d'Europa e l'abbiamo fatto. Possiamo migliorare, possiamo fare meglio. Adesso siamo pronti per sfidare l'Italia".

Il ct Roberto Martinez ha poi parlato anche delle condizioni fisiche di Eden Hazard e Kevin De Bruyne, usciti doloranti dalla gara vinta domenica col Portogallo: "È presto ma posso dire quel che sappiamo: le informazioni sono positive per entrambi. Resteranno con la squadra, non hanno infortuni gravi. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio. Purtroppo c'è un'informazione negativa su Mignolet: ha lasciato il ritiro e abbiamo portato qui Kaminski. De Bruyne si è infortunato su un giallo che doveva essere un rosso, ci sono stati infortuni evitabili per la gestione dei cartellini ma Eden Hazard ha giocato quanto avrebbe dovuto", le sue dichiarazioni.

