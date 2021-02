Un talento al giorno, Chico Conceição: lo manda il padre... in campo. Classe lusitana

E' stato un esordio davvero indimenticabile quello di sabato scorso per Francisco Fernandes da Conceição: classe 2002, altri non è che il figlio dell'ex centrocampista di Inter e Lazio. Chico, come lo chiamano tutti, si è meritato la chiamata in prima squadra grazie a un buon rendimento con il Porto B, con cui ha realizzato 4 reti (e 2 assist) in 18 partite. E all'esordio in Prima Squadra, sarebbe arrivato anche il gol decisivo nel derby con il Boavista, un sogno spezzato però dal VAR, che annulla per un fallo di mano di un compagno. Parliamo di un esterno offensivo che predilige la corsia destra, come il padre, anche se il piede preferito è quello mancino.

Nome: Chico Conceição

Data di nascita: 14 dicembre 2002

Nazionalità: portoghese

Ruolo: esterno offensivo

Squadra: Porto

Assomiglia a: Sergio Conceicao