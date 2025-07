Juventus, col Porto parti più vicine per Conceicao: fumata bianca possibile a giorni

vedi letture

Sembra essere in dirittura d'arrivo la conferma definitiva di Francisco Conceicao alla Juventus. A fare il punto della situazione è il giornalista Manuele Baiocchini che, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della trattativa tra i bianconeri e il Porto: "Quindi la Juventus adesso per Conceicao sta cercando di svoltare questa situazione.

Il cartellino di Conceicao è frazionato, 70% Porto, 20% in mano al giocatore, 10% in mano a Jorge Mendes, la Juventus ha fatto un'offerta da 22 milioni di euro, recapitata Jorge Mendes che ne sta parlando con il Porto. I Dragoes vorrebbero il pagamento della clausola che è di 30, potrebbe fare uno sconto a 25, insomma però la forbice si sta assottigliando e non c'è volontà da parte dei biancoblu, credo, di arrivare al momento dove dovrà essere convocato in prima squadra lì al Porto.

Quindi iniziare il ritiro con il Porto, vorrebbero chiuderla prima perché dal 16 luglio questa clausola di 30 passa a 45 milioni di euro, o meglio la clausola è di 45, ma dal 15 giugno al 15 luglio vale 30 milioni di euro. Insomma è una trattativa che vorrebbero definire in questi giorni, non so se già nel week-end, ma insomma entro l'inizio della settimana".