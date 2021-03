Un talento al giorno, Christos Liatsos: la Grecia si gode un fantasista modernissimo

Christos Liatsos è uno dei talenti più in vista dell’Olympiacos e dell'intera nuova generazione di calciatori greci: già protagonista in UEFA Youth League, ha sempre fatto parte del club biancorosso, motivo per cui i tifosi lo vorrebbero prestissimo al centro del progetto tattico della Prima Squadra. Il Milan si era interessato al ragazzo, ma il club greco non ha perso tempo, facendogli firmare un contratto a lunga scadenza. Capace di giocare anche da esterno offensivo, è principalmente un fantasista centrale: abbonda in tecnica ma non in velocità, pur essendo in grado di creare la superiorità col dribbling. Rafforzare la sua struttura corporea sarà sicuramente uno dei suoi obiettivi di qui in avanti, mentre la fase difensiva è già nelle sue corde.

Nome: Christos Liatsos

Data di nascita: 1 settembre 2003

Nazionalità: greco

Ruolo: trequartista

Squadra: Olympiacos

Assomiglia a: Martin Ødegaard