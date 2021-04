Un talento al giorno, Dejan Joveljić: il serbo a caccia di occasioni in Bundesliga

Dejan Joveljić ha dimostrato, con la sua ottima stagione al Wolfsberger (22 partite, 11 gol e 3 assist) di meritare una chance anche all'Eintracht Francoforte, che lo ha tesserato per poi mandarlo a farsi le ossa in Austria. Attaccante moderno, dotato di un'ottima vena realizzativa e di un fisico discreto, che lo rende adatto a giocare come punta centrale ma anche ad adattarsi a spalla in un ipotetico duo offensivo.

Nome: Dejan Joveljić

Data di nascita: 7 agosto 1999

Nazionalità: serbo

Posizione: attaccante centrale

Squadra: Wolfsberger

Assomiglia a: Stevan Jovetic