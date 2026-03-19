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Un talento al giorno, Douglas Owusu: esplosività e accelerazione sulla fascia

Un talento al giorno, Douglas Owusu: esplosività e accelerazione sulla fasciaTUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Tra le rivelazioni di quest'anno c'è sicuramente la freccia ghanese Douglas Owusu, giovane esterno d'attacco ghanese nato a Cape Coast nel 2006, formatosi nelle realtà locali prima di emergere in Serbia con il Radnik Surdulica e poi trasferitosi alla Stella Rossa nel gennaio 2026. Ala destra prevalentemente mancina, nonostante la statura contenuta (165 cm), si distingue per un'esplosività impressionante nelle accelerazioni e una velocità di punta devastante, che gli permette di superare i difensori in conduzione e creare superiorità sulle fasce. Dotato di dribbling secco e rapido cambio di direzione, eccelle nel uno contro uno, con un controllo di palla vicino al piede che lo rende imprevedibile e pericoloso negli spazi stretti..

Il suo stile di gioco è diretto e verticale, con una grande capacità di attaccare la profondità e tagliare dentro per concludere o servire compagni con cross precisi o passaggi filtranti. Nonostante l'età, dimostra già una buona lettura delle situazioni offensive, un'aggressività controllata nel pressing e una maturità nel mantenere l'equilibrio tra individualismo e gioco collettivo.

Nome: Douglas Owusu

Data di nascita: 10 aprile 2006

Nazionalità: ghanese

Ruolo: esterno d'attacco

Squadra: Stella Rossa

Assomiglia a: Sadio Manè

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

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