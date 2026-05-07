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Un talento al giorno, Miguel Cubo: fisico e gol al servizio di Simeone. Da subito

Un talento al giorno, Miguel Cubo: fisico e gol al servizio di Simeone. Da subitoTUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Stagione davvero promettente quella di Miguel Cubo, centravanti spagnolo classe 2008 dell’Atletico Madrid con una ricca esperienza nella Primera, un excursus interessante in Youth League ed un debutto da urlo in Liga. Alto 184 cm e destro naturale, è uno dei talenti più interessanti del vivaio rojiblanco, nel club dal 2016. Come detto gioca principalmente come punta centrale con Atlético Madrileño ma ha saputo sfruttare alla grandissima la prima occasione concessagli coi grandi, diventando uno dei più giovani marcatori dell’era Simeone.

Fisicamente imponente per l’età, Cubo unisce struttura e mobilità: sa giocare di sponda, proteggere il pallone e attaccare la profondità con buoni tempi d’inserimento. Dotato di un discreto colpo di testa grazie all’elevazione, mostra istinto da bomber nell’area avversaria, con freddezza sotto porta e capacità di finalizzare sia con il destro che di opportunismo. Tecnica essenziale ma efficace, buon movimento senza palla e mentalità da Atleti, con intensità e voglia di lottare. È considerato un prospetto con grande potenziale come punta di peso nel futuro del club madrileno.

Nome: Miguel Cubo

Data di nascita: 8 febbraio 2008

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: centravanti

Squadra: Atletico Madrid

Assomiglia a: Alexander Sorloth

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

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