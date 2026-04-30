Un talento al giorno, Adem Avdic: il laterale sinistro del futuro serbo

Adem Avdic è un talento serbo nato il 24 settembre 2007 a Loznica, considerato in patria un giocatore dal futuro luminosissimo. Cresciuto nell’academy della Stella Rossa, il diciottenne terzino sinistro ha esordito in prima squadra nel 2024 e si sta rapidamente affermando come uno dei giovani difensori più promettenti d’Europa. Alto 173 cm, dotato di grande velocità, dribbling e un ottimo cross con il piede sinistro, Avdić sa interpretare con maturità tutta la fascia sinistra, contribuendo sia in fase difensiva che offensiva. Nella stagione 2025/26 ha collezionato numerose presenze in Super Liga, alternando momenti con la prima squadra a brevi esperienze in prestito per accumulare minuti.

Il gol segnato nell’Eternal Derby contro il Partizan ha rappresentato la ciliegina sulla torta di un periodo eccellente. Quella rete, la prima in maglia Zvezda, è arrivata in uno dei palcoscenici più caldi del calcio serbo e ha contribuito alla vittoria nel derby. Considerato uno dei terzini emergenti più interessanti a livello europeo, Avdić ha già esteso il contratto fino al 2030 e attira l’attenzione di diversi club esteri.

Nome: Adem Avdic

Data di nascita: 24 settembre 2007

Nazionalità: serbo

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Stella Rossa

Assomiglia a: Sinistra Mihajlovic

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