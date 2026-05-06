Un talento al giorno, Tornike Kvaratskhelia: in scia alla grandezza

Si fa un gran parlare di Tornike Kvaratskhelia, esterno offensivo classe 2010 della Dinamo Tbilisi e fratello d'arte dell'ex Napoli: cresciuto in un contesto tecnico che privilegia qualità individuale e creatività, gioca prevalentemente largo a sinistra, con piede destro, e ama rientrare verso il centro per creare superiorità numerica. Nonostante la giovane età, mostra già una buona coordinazione, un primo controllo pulito e una naturale propensione all’uno contro uno, con cambi di direzione rapidi e una discreta sensibilità nel tocco corto. Il paragone con il fratello è inevitabile, ma Tornike sta costruendo un profilo più “lineare”, meno istintivo ma potenzialmente più disciplinato tatticamente.

Le voci di interesse del Bayern Monaco confermano il potenziale percepito: il club monitora profili con alto tasso tecnico e margini di crescita importanti. Al momento non ci sono trattative concrete, ma il suo percorso suggerisce un’evoluzione graduale, con possibile passaggio intermedio prima del salto nei top campionati. Se migliora nella finalizzazione e nel gioco senza palla, può diventare un esterno offensivo moderno completo.

Nome: Tornike Kvaratskhelia

Data di nascita: 7 febbraio 2010

Nazionalità: georgiano

Ruolo: ala sinistra

Squadra: Dinamo Tbilisi

Assomiglia a: Kvicha Kvaratskhelia

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