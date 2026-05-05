Un talento al giorno, Lucas Miranda: il figlio d'arte sulle orme di papà Joao

Freschissimo di rinnovo con il San Paolo, Lucas Miranda è un difensore centrale di 16 anni, già capitano delle giovanili Under-17 e da tempo considerato uno dei talenti più puri del vivaio di Cotia. Figlio dell’ex nazionale Joao Miranda, che ricorderete con la maglia dell'Inter in particolare, ne eredita la stessa eleganza nella gestione della palla e la capacità di impostazione dal basso. Fisicamente già strutturato per l’età, dispone di una buona elevazione, tempismo negli interventi e solidità nei contrasti, caratteristiche che lo rendono affidabile sia in fase difensiva che nella costruzione del gioco. La sua lettura anticipata delle situazioni lo hanno reso un punto di riferimento per la squadra paulista, anche se solo a livello giovanile.

Dal punto di vista tecnico, Miranda è un difensore estremamente moderno, al punto che si fa apprezzare soprattutto in fase di possesso palla: sa giocare con entrambi i piedi, ha un buon raggio di passaggio e una visione che gli permette di saltare la prima pressione avversaria. Dotato di leadership naturale e maturità tattica non comuni per un classe 2010, il club lo ha blindato con il primo contratto professionistico per respingere l’interesse di club europei. Il San Paolo ripone grande fiducia nel suo percorso, vedendolo come un potenziale pilastro della prima squadra futura.

Nome: Lucas Miranda

Data di nascita: 13 gennaio 2010

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: difensore centrale

Squadra: San Paolo

Assomiglia a: Joao Miranda

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