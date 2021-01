Un talento al giorno, Enej Marsetic: nel Koper c'è l'attaccante degli anni duemila

Doppia offerta dalla Serie A per Enej Marsetic, sedicenne attaccante del Koper: l'attaccante, una seconda punta molto versatile capace di disimpegnarsi senza fatica anche come centravanti, era finito nelle mire dell'Inter, la quale sembrava molto vicina a tesserarlo, ma l'inserimento del Parma potrebbe complicare le cose per i nerazzurri. Parliamo di un attaccante estremamente completo, in grado di destreggiarsi senza problemi sia come attaccante centrale che come esterno del tridente: un vero e proprio attaccante degli anni duemila, polivalente e capace di adattarsi anche grazie ad una fisicità spiccata che lo aiuta in ogni situazione.

Nome: Enej Marsetic

Data di nascita: 4 dicembre 2004

Nazionalità: sloveno

Ruolo: attaccante completo

Squadra: Koper

Assomiglia a: Ivica Olic