Un talento al giorno, Ersin Destanoglu: un colosso per la porta della Turchia

Capacità di leadership, determinazione e basi tecniche solide: tutti i motivi per cui il Besiktas ha puntato forte su Ersin Destanoglu, estremo difensore classe 2001 che in stagione vanta il record di portiere di questa annata più utilizzato in Europa. Un gigante di un metro e novantacinque che in Turchia assicurano possa diventare il portiere della Nazionale a brevissimo. Attento alla concorrenza però: nel Fenerbahce gioca il classe 1999 Altay Bayindir, altro portiere destinato a far parlare di sè.

Nome: Ersin Destanoglu

Data di nascita: 1 gennaio 2001

Nazionalità: turco

Ruolo: portiere

Squadra: Besiktas

Assomiglia a: Petr Cech