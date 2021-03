Un talento al giorno, Fabian Rieder: uno Young Boy pronto per la consacrazione

vedi letture

Esordendo in Europa League contro la Roma, Fabian Rieder, centrocampista centrale svizzero dello Young Boys, è diventato uno degli esordienti più giovani di sempre non solo della sua squadra ma anche dell'intero movimento elvetico, se si parla di presenze internazionali. Parliamo di una mezzala (ruolo che favorisce il suo dinamismo e la prestanza fisica, ideale per un centrocampista box-to-box), che può senza problemi adattarsi a fare il centrale davanti alla difesa, dove la sua abilità negli inserimenti viene inevitabilmente "castrata". Valon Behrami, altro centrocampista molto eclettico, nonché suo connazionale, potrebbe essere un buon riferimento per lui.

Nome: Fabian Rieder

Data di nascita: 16 febbraio 2002

Nazionalità: svizzero

Ruolo: mezzala

Squadra: Young Boys

Assomiglia a: Valon Behrami