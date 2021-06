Un talento al giorno, Goncalo Ramos: il giustiziere dell'Italia e un avvenire assicurato

Tra i giustizieri dell'Italia Under 21, il portoghese Goncalo Ramos è uno dei gioielli della selezione giovanile lusitana e anche ieri lo ha dimostrato: una mezzala forte tecnicamente e fisicamente, che nelle movenze ricorda un po' Di Maria, anche per la capacità di creare pericolo divorando lo spazio davanti a sè fino a trovare la porta con un destro pulito e preciso. Un settepolmoni che non si tira mai indietro quando c'è da lottare, ma abile anche a far scattare il destro dalla media distanza, come purtroppo ha imparato anche Carnesecchi.

Nome: Goncalo Ramos

Data di nascita: 20 giugno 2001

Nazionalità: portoghese

Ruolo: mezzala

Squadra: Benfica

Assomiglia a: Angel Di Maria