Un talento al giorno, Jahkeele Marshal-Rutty: il nuovo Coman viene dal Canada

L'esplosione di calciatori come Reyna, Pulisic e Davies ha posto l'attenzione sul calcio nordamericano, in grado di produrre grandi talenti anche per i top club europei. Jahkeele Marshal-Rutty potrebbe essere l'ennesima testimonianza di questa tendenza: parliamo di un attaccante estero dalle buone capacità di tiro, anche dalla media distanza, forte nell’uno contro uno e per questo spesso "usato" per creare la superiorità numerica nei momento topici della partita e negli ultimi 30 metri. Velocissimo, può tranquillamente adattarsi a giocare sulla fascia opposta, ed è un vero specialista dell'assist.

Nome: Jahkeele Marshal-Rutty

Data di nascita: 16 aprile 2004

Nazionalità: canadese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Toronto FC

Assomiglia a: Kingsley Koman