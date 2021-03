Un talento al giorno, Jesus Vazquez: l'erede di Gayà nelle mire della Juventus

vedi letture

Jesus Vazquez è terzino sinistro classe 2003 che non ha ancora debuttato in prima squadra ma di cui si parla un gran bene: la Juventus e i suoi osservatori lo notarono quando ci fu la sfida tra Primavera bianconera e Valencia nell'edizione 2018-19 della Youth League. Vazquez ha un contratto fino al 2022, ma se dovesse andar via Gayà, la scelta di rimanere sarebbe quasi automatica: la possibilità di fare il titolare nella squadra della sua vita potrebbe infatti spingerlo al rinnovo coi Taronges. Tatticamente parliamo di un laterale di spinta, il classico "centrocampista aggiunto" che il calcio spagnolo produce in gran quantità: la capacità polmonare rende però Vazquez già pronto anche per un ruolo da quinto di centrocampo.

Nome: Jesus Vazquez

Data di nascita: 2 gennaio 2003

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Valencia

Assomiglia a: Marcos Alonso