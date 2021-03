Dalla Spagna: la Juventus accelera per Jesus Vazquez. Il terzino del Valencia temporeggia

Secondo Cadena Ser, la Juventus da tempo segue il giovane Jesus Vazquez e nelle ultime settimane ha provato a stringere il cerchio sul giovane canterano del club di Mestalla. Parliamo di un terzino sinistro classe 2003 che non ha ancora debuttato in prima squadra ma di cui si parla un gran bene: i bianconeri lo notarono quando ci fu la sfida tra Primavera nell'edizione 2018-19 della Youth League. Vazquez ha un contratto fino al 2022, ma se dovesse andar via Gayà, capitano e padrone della fascia sinistra del Valencia, per lui lo scenario cambierebbe. Ci sarebbe infatti la possibilità di un posto da titolare nel club della sua vita. Curiosità: Jesus Vazquez è figlio d’arte, visto che il padre Braulio ha giocato in Liga col Deportivo ed è stato ds di varie squadre di massima divisione iberica.