Un talento al giorno, Kayky: il miglior Under 17 lasciato alle cure di Guardiola

Già promesso sposo del Manchester City, il classe 2003 Kayky da Silva Chagas, più semplicemente Kayky, è la nuova scommessa del Manchester City per presente e futuro del club. Bloccato per circa cinque milioni di euro dal Fluminense, la scattante ala destra è uno specialista dei dribbling ubriacanti e nella creazione della superiorità numerica. Un calciatore ideale per spaccare le difese avversarie e un pericolo costante per ogni fase difensiva: un talento che, dopo aver completato il proprio percorso in Brasile, avrà l'opportunità di apprendere tutti i trucchi della fase offensiva europea direttamente dal maestro Guardiola.

Nome: Kayky

Data di nascita: 11 giugno 2003

Nazionalità: brasiliano

Posizione: esterno destro d'attacco

Squadra: Fluminense

Assomiglia a: Amantino Mancini