Un talento al giorno, Malik Jakupovic: il gigante buono che ha esordito a 16 anni

Weekend memorabile per il gigante Malik Jakupović, giovane attaccante centrale statunitense nato il 24 giugno 2009 a Sterling Heights, in Michigan. Alto circa 191 cm e di nazionalità americana (con radici bosniache), si è formato nell’Academy del Philadelphia Union, dove è rapidamente emerso come uno dei talenti più promettenti del settore giovanile. Centravanti puro, dotato di fisico imponente, buona elevazione e istinto del gol, ha già dimostrato di saper finalizzare con freddezza sia con i piedi che di testa, unendo presenza in area a una discreta mobilità per un giocatore così giovane.

Il 22 marzo 2026, a soli 16 anni, Jakupović ha fatto il suo debutto in MLS subentrando al 62° minuto al posto di Cavan Sullivan nella partita contro il Chicago Fire FC, diventando uno dei più giovani esordienti della franchigia. Prima del debutto in prima squadra aveva già segnato 2 gol con la Union II in MLS Next Pro nella stagione 2026 e aveva ricevuto diverse chiamate a breve termine per la prima squadra, inclusa una per la Concacaf Champions Cup. È stato inoltre convocato nel training camp della Nazionale statunitense Under 17 in Paraguay, confermando il suo status di prospetto di alto rango nel panorama giovanile americano.

Nome: Malik Jakupovic

Data di nascita: 24 giugno 2009

Nazionalità: statunitense

Ruolo: centravanti

Squadra: Philadelphia Union

Assomiglia a: Darko Kovacevic

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