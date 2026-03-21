Un talento al giorno, Matteo Mantini: il mediano che cresce sui monti svizzeri

Tra i convocati dell'Under 19 c'è anche un giocatore che milita in Svizzera, Matteo Mantini, giovane centrocampista centrale italiano nato nel 2007, cresciuto nelle giovanili dell’Inter prima di trasferirsi al Grasshopper nell’estate 2025. Alto 185 cm e destro di piede, si afferma come mediano difensivo con una struttura fisica imponente che gli garantisce forza nei contrasti e presenza nei duelli aerei. Il suo stile di gioco si basa su un’ottima lettura delle situazioni, posizionamento intelligente e capacità di intercettare palloni in anticipo, uniti a una buona resistenza che gli permette di coprire ampie porzioni di campo senza perdere intensità.

Dotato di una discreta tecnica di base, Mantini sa gestire il pallone con tranquillità sotto pressione e impostare il gioco con passaggi semplici e precisi, privilegiando la solidità della squadra rispetto alle giocate individuali. Nonostante la giovane età dimostra già maturità tattica nel proteggere la difesa, nel recuperare palla alta e nel bilanciare le fasi di possesso e non possesso, con un’aggressività controllata e una buona capacità di orientarsi rapidamente.

Nome: Matteo Mantini

Data di nascita: 27 agosto 2007

Nazionalità: italiano

Ruolo: centrocampista

Squadra: Grasshopper

Assomiglia a: Bryan Cristante

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