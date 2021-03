Un talento al giorno, Ricardo Daniel Pepi: attaccante completo pronto ad esplodere

vedi letture

Cresciuto nel settore giovanile del Dallas, Ricardo Daniel Pepi fa il esordio in prima squadra il 13 giugno 2019 in occasione dell'incontro di coppa nazionale vinto 4-0 contro l'OKC Energy. Dieci giorni più tardi arriva anche il debutto in MLS, come uno dei calciatori più giovani di sempre a vestire la maglia di una squadra statunitense. Tatticamente parliamo di un attaccante centrale moderno, che fa del movimento, più che della stazza, il proprio punto di forza: negli ultimi mesi è cresciuto notevolmente anche nella rapidità d'esecuzione, diventando a tutti gli effetti un gioiellino appetito anche in Europa.

Nome: Ricardo Daniel Pepi

Data di nascita: 9 gennaio 2003

Nazionalità: statunitense

Ruolo: attaccante centrale

Squadra: FC Dallas

Assomiglia a: Fabio Quagliarella