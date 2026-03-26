Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Un talento al giorno, Stephan Zagadou: il fratello d'arte che prosegue la stirpe

Un talento al giorno, Stephan Zagadou: il fratello d'arte che prosegue la stirpeTUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Continua la saga della famiglia Zagadou nel mondo del calcio francese: dopo Dan-Axel, ex PSG, il nome nuovo è Stephan Zagadou difensore centrale francese nato il 24 ottobre 2008 a Créteil, di origini franco-ivoriane. Cresciuto nel settore giovanile dell’US Créteil Lusitanos dal 2015 al 2023, è arrivato gratis all’academy del Le Havre nel 2023, dove ha bruciato le tappe grazie a una fisicità imponente (1,86 m) e a una maturità tattica sorprendente per la sua età. Promosso in prima squadra nell’estate 2025, a soli 17 anni ha esordito in Ligue 1 diventando rapidamente un punto di riferimento nella retroguardia normanna, con una presenza fisica e una capacità di lettura del gioco che lo rendono già un prospetto interessante per il calcio europeo.

Sul campo Zagadou si distingue per il suo stile aggressivo e propositivo: ama anticipare gli avversari, recuperare palloni alti e impostare il gioco dal basso con lanci lunghi. Dotato di buona tecnica nel dribbling e di un piede destro educato, rappresenta il classico difensore moderno che sa contribuire anche in fase offensiva. Convocato nelle nazionali giovanili francesi (U18 e U19), è considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione, con un potenziale che attira già l’attenzione di club di livello superiore.

Nome: Stephan Zagadou

Data di nascita: 24 ottobre 2008

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Le Havre

Assomiglia a: Presnel Kimpembe

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

Articoli correlati
Altre notizie Il Talento del Giorno
Un talento al giorno, Stephan Zagadou: il fratello d'arte che prosegue la stirpe Un talento al giorno, Stephan Zagadou: il fratello d'arte che prosegue la stirpe
Un talento al giorno, Filip Pavić: il primo 2010 della Champions gioca a Monaco Un talento al giorno, Filip Pavić: il primo 2010 della Champions gioca a Monaco
Un talento al giorno, Malik Jakupovic: il gigante buono che ha esordito a 16 anni... Un talento al giorno, Malik Jakupovic: il gigante buono che ha esordito a 16 anni
Un talento al giorno, Matteo Mantini: il mediano che cresce sui monti svizzeri Un talento al giorno, Matteo Mantini: il mediano che cresce sui monti svizzeri
Un talento al giorno, Daniel Yáñez: la freccia lanciata da Arbeloa tra i grandi Un talento al giorno, Daniel Yáñez: la freccia lanciata da Arbeloa tra i grandi
Un talento al giorno, Douglas Owusu: esplosività e accelerazione sulla fascia Un talento al giorno, Douglas Owusu: esplosività e accelerazione sulla fascia
Un talento al giorno, Leonard Prescott: possibile esordio a 16 anni, le gambe non... Un talento al giorno, Leonard Prescott: possibile esordio a 16 anni, le gambe non tremeranno
Un talento al giorno, Thiago Pitarch: la mente del Real Madrid Castilla Un talento al giorno, Thiago Pitarch: la mente del Real Madrid Castilla
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il portiere del City, il centrale dell'Arsenal, i big dell'Inter, il capitano della Juve, il miglior attacco possibile e una rosa all'altezza per i giorni più importanti della storia recente del calcio italiano
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, conto alla rovescia per Lautaro. Italia in campo con tre nerazzurri
Immagine top news n.1 Italia, le ultime di formazione: ottimismo per Bastoni. In attacco Kean con Retegui
Immagine top news n.2 Gattuso, stasera la partita più importante: "Se non hai il formicolio in queste gare..."
Immagine top news n.3 L'Irlanda del Nord ha un piano preciso per sfidare l'Italia: "0-0 a oltranza. Poi..."
Immagine top news n.4 Mistero sulla convocazione di Kayode, il ct dell'U21 Baldini: "Vi spiego cos'è successo"
Immagine top news n.5 Gattuso: "Da sette mesi la gente mi chiede di portare l'Italia ai Mondiali. Penso positivo"
Immagine top news n.6 Italia, Retegui: "Pressione? Non so se è la parola giusta, ho tanta voglia. C'è solo la vittoria"
Immagine top news n.7 Italia, Gattuso: "Quella di domani sarà la partita più importante della mia carriera"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW
Immagine news podcast n.2 Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions
Immagine news podcast n.3 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Apolloni consiglia l'Italia: "Pensi solo alla prestazione, il resto verrà da solo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan e Napoli, chi avrà più rimpianti a fine stagione? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Fattori: "Italia, non si può avere paura di Galles e Irlanda del Nord"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, conto alla rovescia per Lautaro. Italia in campo con tre nerazzurri
Immagine news Serie A n.2 Vlahovic sceglie la Juventus: pronto a ridursi l’ingaggio per restare
Immagine news Serie A n.3 Lazio, infermeria pronta a svuotarsi: Sarri col Parma rivedrà Cataldi e Basic
Immagine news Serie A n.4 Lucchesi: "Non credo che Vanoli sia l'allenatore del futuro di Paratici"
Immagine news Serie A n.5 Apolloni consiglia l'Italia: "Pensi solo alla prestazione, il resto verrà da solo"
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 marzo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana e infortuni. Bisoli avvisa: "Da qui a fine stagione recuperiamo forse solo Tripaldelli"
Immagine news Serie B n.2 Nuovo progetto del Palermo per il tessuto cittadino: riqualificazione di campi sportivi
Immagine news Serie B n.3 Spezia, primo allenamento di D'Angelo alla sua avventura bis: si partirà con la Carrarese
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, parzialmente in gruppo Abildgaard. Il punto sull'infermeria blucerchiata
Immagine news Serie B n.5 Tramontato Diana, la Samp pensa a Dan Thomassen per affiancare Lombardo: il punto
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Abiuso: "Prima la salvezza, poi ci divertiremo. Con Calabro che fa la differenza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'ex Abiuso: "Della Pergolettese ho ricordo incredibile. Bolis un ottimo dirigente"
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, Guccione fermato dalla febbre: ma non pare a rischio per il big match con l'Ascoli
Immagine news Serie C n.3 Lucioni: "Felice che Vigorito riporti il Benevento in B. Un orgoglio esserne stato capitano"
Immagine news Serie C n.4 La Serie C trema ancora: possibili nuove penalizzazioni per Siracusa e Trapani
Immagine news Serie C n.5 La sfortuna non molla l'Union Brescia: si ferma anche Spagnoli per una lesione alla coscia
Immagine news Serie C n.6 Il TAR dell'Umbria stoppa lo stadio-clinica a Terni, Bandecchi: "Decisione perugiocentrica"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: tridenti stellari per entrambe
Immagine news Calcio femminile n.2 Il 'Clasico' e Manchester United-Bayern Monaco. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 All'Arsenal il derby di Champions League: 3-1 al Chelsea. A segno tutto il tridente
Immagine news Calcio femminile n.4 Beerensteyn lancia il Wolfsburg: 1-0 al Lione nell'andata dei quarti di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.5 Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: tante stelle ed una ex milanista all'Emirates
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg-Lione, le formazioni ufficiali: due ex 'italiane' dal 1°. Sono Beerensteyn e Chawinga
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!