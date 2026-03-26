Un talento al giorno, Stephan Zagadou: il fratello d'arte che prosegue la stirpe

Continua la saga della famiglia Zagadou nel mondo del calcio francese: dopo Dan-Axel, ex PSG, il nome nuovo è Stephan Zagadou difensore centrale francese nato il 24 ottobre 2008 a Créteil, di origini franco-ivoriane. Cresciuto nel settore giovanile dell’US Créteil Lusitanos dal 2015 al 2023, è arrivato gratis all’academy del Le Havre nel 2023, dove ha bruciato le tappe grazie a una fisicità imponente (1,86 m) e a una maturità tattica sorprendente per la sua età. Promosso in prima squadra nell’estate 2025, a soli 17 anni ha esordito in Ligue 1 diventando rapidamente un punto di riferimento nella retroguardia normanna, con una presenza fisica e una capacità di lettura del gioco che lo rendono già un prospetto interessante per il calcio europeo.

Sul campo Zagadou si distingue per il suo stile aggressivo e propositivo: ama anticipare gli avversari, recuperare palloni alti e impostare il gioco dal basso con lanci lunghi. Dotato di buona tecnica nel dribbling e di un piede destro educato, rappresenta il classico difensore moderno che sa contribuire anche in fase offensiva. Convocato nelle nazionali giovanili francesi (U18 e U19), è considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione, con un potenziale che attira già l’attenzione di club di livello superiore.

Nome: Stephan Zagadou

Data di nascita: 24 ottobre 2008

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Le Havre

Assomiglia a: Presnel Kimpembe

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