Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…

"Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri: per tanti motivi Conte lo metterei. Ci sono già stato in Nazionale e conosco l'ambiente. Mi lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il proprio Paese. Sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che a fine anno mi incontrerò con il presidente". Parole di Antonio Conte dopo la bella vittoria ai danni del Milan. L’attuale tecnico dei partenopei, di fatto, si è candidato per prendere il posto del dimissionario Rino Gattuso e provare, con la sua leadership e le sue idee, a ridare linfa ad una Nazionale sbiadita e delusa.

Non mi nascondo: Antonio Conte sarebbe la soluzione perfetta, almeno a livello tecnico.

Pur restando convinto che serve una rivoluzione a tutti i livelli, soprattutto federali, è chiaro che poter contare su un tecnico come Antonio Conte sarebbe un asset non indifferente. Ve lo ricordate alla guida della Nazionale? Ci è rimasto, di fatto, circa due anni, dal 2014 al 2016 e, con una squadra azzurra decisamente mediocre, ci ha fatto sognare agli Europei 2016 con Pellé ed Eder in attacco (con il massimo rispetto, non proprio due fuoriclasse).

Insomma, con Antonio Conte come ct, a livello tecnico, potremmo davvero tornare a sognare. Sa come motivare i giocatori, conosce il valore della maglia azzurra e, quando la situazione è tremenda e apparentemente irrecuperabile, dà il meglio di sé.

Nasce spontanea una domanda: Aurelio De Laurentiis lo lascerà andare nel caso in cui Antonio Conte dovesse spingere per allenare l’Italia? Nel recente passato, il patron del Napoli si è già scottato con il “caso Luciano Spalletti”… Inoltre, perché privarsi, un anno prima della fine del contratto, di uno dei migliori allenatori sulla piazza? Il bene della Nazionale vale questo sacrificio? Tante domande a cui è complicato rispondere. C’è una sola certezza: Antonio Conte nel ruolo di ct metterebbe tutti d’accordo, anche il futuro presidente della FIGC, a prescindere da chi sarà.