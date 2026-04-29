Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!

Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!TUTTO mercato WEB
Oggi alle 06:00L'Angolo di Calcio2000
Fabrizio Ponciroli

Ci mancava solo il “terremoto arbitri” a scuotere le fondamenta, già fragile, dello sport nazionale (se ancora è tale). Un vero e proprio tsunami che ha dato ancor più vigore alle urla di chi vede solo del marcio nel mondo del calcio. Dalle “donne a pagamento” ai “favori arbitrali”, passando per tre Mondiali da spettatori. Insomma, il quadro non è certo entusiasmante e, la sensazione, è che si possa anche peggiorare. Nessuno sa cosa accadrà al termine delle varie inchieste che sono state avviate. Può succedere di tutto e, comunque, a prescindere dai verdetti, è chiaro che sono tutti pugnali inflitti alla credibilità del dio pallone che, giorno dopo giorno, perde sempre più appeal.
Sempre più appassionati si sentono fuori luogo. Non si riconoscono più in questo calcio “malsano”, tanto da dirottare l’attenzione su altri sport che, invece, mostrano purezza e regole chiare e trasparenti. Si pensi al tennis. L’effetto Jannik Sinner ha generato migliaia di adepti. Il suo è un esempio virtuoso. Vince e lo fa mostrando valori speciali, da ragazzo per bene che ama quello che fa.

Che dire della pallavolo? Da anni è uno sport d’eccellenza a livello di risultati e, da sempre, è uno sport sano. Poi ci sono sport come il rugby, la pallacanestro, lo sci, l’atletica e potrei andare avanti all’infinito.
Vero, il calcio è sempre sotto i riflettori. Si tratta di un mondo in cui girano cifre mostruose e, quindi, è più soggetto a problemi, di qualsiasi natura. Tuttavia, è abbastanza svilente notare quante volte si parli di fatti negativi legati al pallone.
inoltre, tutti si indignano ma, a livello concreto, di soluzioni se ne sono viste sempre ben poche e, quelle che sono state messe in pratica, non hanno quasi mai portato i frutti sperati, anzi hanno sollevato altre perplessità e nuovi dubbi. Io non credo che il calcio perderà mai il “controllo sportivo” sul nostro Paese ma è palese come le nuove generazioni abbiano compreso come non esista solo il calcio ma ci sono tanti altri sport, là fuori, in cui è possibile trovare soddisfazioni enormi. I mali del calcio hanno fatto prosperare gli altri sport e, almeno da questo punto di vista, a qualcosa sono serviti tutti questi scandali.
Chi, invece, come il sottoscritto, è cresciuto a pane e calcio, è avvilente notare come certe oscenità tornino ciclicamente. Non impariamo mai dai nostri errori, lo certificano, a livello sportivo, le tre eliminazioni dal Mondiale…
E scrivo questo editoriale dopo essere stato al Maradona (prima volta nella mia carriera, Napoli-Cremonese 4-0) e toccato con mano lo splendido tifo azzurro. Il calcio è qualcosa di meraviglioso ma va tutelato e rispettato perché senza tifosi, non ci sarebbe nulla se non 22 giocatori che inseguono un pallone.

Articoli correlati
Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale? Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?
L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato? L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?
Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo… Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…
Altre notizie L'Angolo di Calcio2000
Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale? Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?
L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato? L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?
Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo… Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…
Se neppure gli Autogol hanno più voglia di ridere… Se neppure gli Autogol hanno più voglia di ridere…
Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso! Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!
Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince
Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?... Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?
Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”... Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu sul “gol in più” (e i numeri di Thuram). Milan: l’obiettivo 26/27 di Allegri. Napoli: il futuro di Conte. Real: pensiero Special. E Psg-Bayern…
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Notte folle a Parigi: PSG-Bayern 5-4, una semifinale che è già nella storia della Champions
Immagine top news n.1 Zappi decade: confermata l’inibizione. Ora commissariamento AIA, Buonfiglio esclude quello FIGC
Immagine top news n.2 Rocchi non risponderà ai pm, Gervasoni sì: le ultime sull'inchiesta di Milano
Immagine top news n.3 Nove gol, talento infinito. PSG-Bayern è un manifesto del calcio: l'andata finisce 5-4
Immagine top news n.4 La lettera aperta di Zappi: "La giustizia non è di questo mondo, confuso il medico con la malattia"
Immagine top news n.5 Prestianni e Coppa d'Africa fanno scuola: ufficiale il rosso a chi si copre la bocca, ko a chi abbandona
Immagine top news n.6 Caso Zappi, respinto il ricorso del presidente dell'AIA: confermata l'inibizione di 13 mesi
Immagine top news n.7 Inchiesta arbitri, giovedì Rocchi non si presenterà all'interrogatorio. Il legale: "Decisione mia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Giovanni Simeone l'uomo copertina del Torino: resterà in granata o lascerà in estate? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro
Immagine news podcast n.3 Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Ecco perché Rocchi potrebbe non rispondere e Gervasoni sì"
Immagine news Serie A n.2 Piantanida: "Il Milan ha fatto il massimo, Allegri ha comunque creduto allo scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Gentili: "Milan, Allegri ha rotto con tutta la dirigenza. E lo vedrei al Napoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 aprile
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Solet: "Voto 7 alla mia stagione. Futuro? Voglio diventare un grande giocatore"
Immagine news Serie A n.3 Serie A, occhio al giallo: tutti i calciatori diffidati in vista della 35ª giornata di campionato
Immagine news Serie A n.4 Rafael Leao fa i complimenti al PSG. Che gli ha (giustamente) preferito Kvaratskhelia
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Inler: "Squadra forte, speriamo di fare uno step importante per il futuro"
Immagine news Serie A n.6 Bayern Monaco, Kompany: "L'energia c'era. E le occasioni create devono darci fiducia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Insigne sicuro: "Credo nella salvezza. Allenare in futuro? Io voglio giocare"
Immagine news Serie B n.2 Il Bari prepara la decisiva sfida con l'Entella: Esteves e Cistana a parte a scopo precauzionale
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Aiello: "Credo nei playoff. Ballardini? C'è un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine news Serie B n.4 Padova, l'ex Bovo: "Il discorso salvezza va chiuso in casa. ko col Pescara complicherebbe tutto"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, buone notizie per Lombardo: Pierini e Pafundi parzialmente in gruppo
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Giudice Sportivo: squalificati 5 giocatori. Due sono della Reggiana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Barletta, è già futuro: piace l'attaccante Brignola della Ternana
Immagine news Serie C n.2 Trapani, il bilancio di Aronica: "49 punti conquistati sul campo. Saremo protagonisti in D"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, il presidente Manzo: "La Serie B è solo un punto di partenza"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Vigorito: "Voglio vincere la Supercoppa, ci manca in bacheca"
Immagine news Serie C n.5 Parte la corsa all'ultimo posto per la Serie B: date e orari del primo turno dei playoff
Immagine news Serie C n.6 Ternana in vendita, una cordata umbra pronta a rilevare il club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Brighton lancia le donne, ecco il primo stadio femminile in Europa
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, lesione del legamento crociato anteriore per Chiara Beccari
Immagine news Calcio femminile n.4 Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
Immagine news Calcio femminile n.6 Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?