Arbitri 35^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match validi per la 35esima giornata della Serie A 2025-2026.
Atalanta-Genoa, Pezzuto Ivano
Bologna-Cagliari, Crezzini Valerio
Como-Napoli, Fabbri Michael
Cremonese-Lazio, Chiffi Daniele
Inter-Parma, Bonacina Kevin
Juventus-Verona, Ayroldi Giovanni
Pisa-Lecce, Guida Marco
Roma-Fiorentina, Zufferli Luca
Sassuolo-Milan, Maresca Fabio
Udinese-Torino, Mucera Giuseppe
Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.
Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (123 – 12; 3 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (11 – 2; 3 vittorie squadre casa – 6 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (59 – 7; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (14 – 2; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (2 – 1; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Chiffi Daniele* (128 – 14; 4 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 6 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (21 – 3; 5 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (61 – 5; 4 vittorie squadre casa – 5 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (9 – 2; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Di Bello Marco* (190 – 15; 5 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (7 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (262 – 17; 5 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 8 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (166 – 14; 7 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (41 – 4; 7 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 5 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (14 – 4; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Fourneau Francesco (63 – 9; 6 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (225 – 17; 6 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (99 – 12; 8 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (119 – 13; 3 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (47 – 5; 10 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (58 – 6; 3 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 7 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (147 – 13; 3 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Mariani Maurizio (184 – 14; 7 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (71 – 9; 4 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Massa Davide (239 – 16; 3 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 9 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (38 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Mucera Giuseppe (2 – 1; 1 vittoria squadre di casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Pairetto Luca (144 – 13; 4 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (85 – 9; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Rapuano Antonio (64 – 7; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (78 – 10; 7 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Sozza Simone (76 – 7; 6 vittorie squadre casa – 7 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (38 – 4; 4 vittorie squadre casa – 5 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.
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