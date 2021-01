Crotone-Roma: gol in fotocopia e con Nainggolan…

vedi letture

Per tutti quelli che seguiranno Crotone-Roma: massima attenzione all’ultimo spezzone del primo tempo e occhi aperti attorno alla mezz’ora della ripresa. Perché? Semplice rispondere dando uno sguardo al tabellino dei marcatori degli unici due precedenti in Serie A.

Nel 2016-2017 alla 24esima giornata terminò col punteggio di 0-2. Nainggolan aprì le marcature al 40’ e Dzeko raddoppiò al 77’.

La stagione seguente, 2017-2018, al 29esimo turno ecco un altro 0-2. Stavolta a schiodare il punteggio dallo zero a zero fu El Shaarawy al 39’, mentre il secondo centro lo firmò ancora Nainggolan al 75’.

Insomma, identità di punteggio al termine delle due sfide e gol arrivati quasi in fotocopia sul fronte del minutaggio.

Se allarghiamo la nostra analisi anche ai match dell’Olimpico di Roma rintracciamo altri 2 successi giallorossi. Percorso netto, quindi, per la Lupa contro i Pitagorici. Non solo. Il 4-0 e l’1-0 arrivati nella capitale ci dicono che i rossoblù non hanno ancora marcato gol ai prossimi avversari.

E se sei il secondo attacco meno prolifico della Serie A 2020-2021 con 15 marcature, inoltre occupi la quart’ultima piazza nella classifica delle coop del gol (vale a dire il numero di giocatori mandati a rete) con soli 8 bomber…

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE A)

2 incontri disputati

0 vittorie Crotone

0 pareggi

2 vittorie Roma

0 gol fatti Crotone

4 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Roma 0-2, 24° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Roma 0-2, 29° giornata 2017/2018