La maledizione, per la Roma, del Derby del Sole alla 28^ di A

vedi letture

Mai la Roma ha fatto suo il Derby del Sole giocato alla 28esima giornata di Serie A. Ammontano a 4 i precedenti in questo particolare turno e il bilancio racconta di 1 segno X e 3 sconfitte.

Nel 1981-1982 fu 1-1 con Pruzzo e Guidetti i marcatori. Nel 1975-1976 arrivò uno 0-3 con doppietta di Savoldi e rete di Sperotto. Nel 1957-1958 ecco comparire uno 0-2 con i gol di Di Giacomo e Vinicio. Nel 1933-1934 terminò 1-2 con Scopelli marcatore per i locali, Vojak e Rossetti per gli ospiti.

Numeri che però non riflettono il rendiconto totale dei Roma-Napoli di campionato.

In 73 incontri disputati sono 33 i successi giallorossi, 28 i match chiusi in parità, 12 le affermazioni azzurre.

Colpisce inoltre un altro dato.

Dal 2012-2013 non c’è traccia di segno X.

Il più recente è quello del 2011-2012 quando il match si chiuse con un punteggio di 2-2: Marquinho al 41’, Zuniga al 49’, Cavani al 67’, Simplicio all’88’.

Allo scontro diretto, anche in chiave prossima Champions League, i due club arrivano appaiati a quota 50 punti. I capitolini ne hanno fatti però 33 all’Olimpico (10V – 3X – 1P), mentre i campani lontano dal San Paolo-Maradona ne contano 22 (7V – 1X -5P). Nell’ultimo turno la compagine di Fonseca è andata KO contro il Parma, quella di Gattuso ha sbancato il Meazza casa del Milan.

C’è però un’altra statistica che vale la pena mettere in risalto.

Roma e Napoli sono le uniche due squadre di Serie A con un saldo rigori calciati/subiti pari a zero.

Per Dzeko e compagni sono 6 pro e 6 contro. Per Insigne e soci sono 5 a favore e 5 affrontati.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

73 incontri disputati

33 vittorie Roma

28 pareggi

12 vittorie Napoli

116 gol fatti Roma

68 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Napoli 2-2, 6° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Napoli 2-1, 11° giornata 2019/2020