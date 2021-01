La SPAL, il Monza e due porte praticamente blindate

La Spal si presenta all'appuntamento con il Monza forte di tre risultati utili consecutivi ottenuti (due vittorie e un pari). Ma la serie positiva dei briantei è più importante perché parliamo di sei risultati positivi di fila (4 vittorie e 2 pareggi).

Tre le affermazioni del Monza sul campo della Spal in 18 precedenti. L'ultima è il 3-1 della stagione 1994/95 in Serie C1. Ma è il pareggio che la fa da padrone a Ferrara: 10 volte su 18 queste due squadre si sono divise la posta in palio e le ultime quattro partite sono finite in parità.

Spal e Monza sono le due squadre di B che hanno chiuso il maggior numero di gare con la propria porta inviolata. I biancocelesti hanno all'attivo la bellezza di 10 clean sheet su 19 gare fin qui giocate in campionato. Il Monza ha fatto ancora meglio con 11 e non è un caso che i biancorossi possano vantare la miglior difesa del campionato con 14 reti subite.

TUTTI I PRECEDENTI A FERRARA (SERIE B E C)

5 vittorie Spal

10 pareggi

3 vittorie Monza

20 gol fatti Spal

16 gol fatti Monza

LA PRIMA SFIDA A FERRARA

1964/1965 Serie B Spal vs Monza 1-1



L'ULTIMA SFIDA A FERRARA

2013/2014 Serie C2 Spal vs Monza 3-3