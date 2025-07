Ufficiale Modena, arriva lo svincolato Steven Nador: accordo triennale con opzione sul 4°

Il Modena FC annuncia l’ingaggio a titolo definitivo di Steven Nador, centrocampista centrale togolese classe 2002 in grado di ricoprire anche ruoli difensivi. Alto 193 cm, dotato di grande forza fisica, si è legato ai colori gialloblù con un contratto triennale con opzione per il 4° anno.

Nato in Germania a Krefeld, si trasferisce presto in Francia a Parigi con la famiglia. Dopo una prima esperienza nell’AFC Compiegne, a 16 anni lo nota il LOSC Lille, con il quale si mette in mostra in Under 17 e ottiene presenze anche nel campionato National U19 (la Primavera 1 francese).

Nel 2020 arriva in Italia, disputando prima la Primavera 2 con la maglia del Chievo Verona, poi la Primavera 1 con la SPAL: è in biancoazzurro che debutta tra i professionisti, esordendo in Serie B il 6 novembre 2021 contro la Cremonese.

Nel 2022/23 si afferma da protagonista in Serie C con l’Aquila Montevarchi, collezionando 31 presenze. Nella stagione successiva passa in prestito all’Ancona (15 presenze) e chiude la stagione con la maglia della SPAL. Nell’ultima annata ha vestito ancora la maglia degli estensi, conquistando la salvezza nel playout contro il Milan Futuro.

Il 24 settembre 2022 ha debuttato con la Nazionale maggioro del Togo, nel test amichevole contro la Costa d’Avorio.