Milan-Genoa senza rigori da più di 5 anni

Quella rossonera è la squadra che ha calciato più calci di rigore di chiunque altro in questa Serie A. Sono già 16 i tiri dal dischetto che indica gli undici metri dalla porta, 12 dei quali terminati alle spalle dei portieri avversari.

Ma…

In Milan-Genoa non c’è traccia di penalty nelle ultime 5 stagioni. Né per i padroni di casa, né per gli ospiti. Anzi, l’ultimo sanzionato da un arbitro risale al 2014-2015 e in favore dei liguri. Per trovare un penalty a vantaggio dei lombardi dobbiamo andare al campionato 2013-2014.

Ma…

Il portiere ospite, Mattia Perin, riuscì ad ipnotizzare il tiratore scelto avversario, Mario Balotelli. Al contrario nello stesso incrocio l’ex Gilardino marcò la rete rossoblù proprio con una massima punizione.

Scritto ciò, i precedenti Milan-Genoa sorridono ai padroni di casa.

Fra l’altro se cerchiamo delle sfide accadute proprio in occasione di una 31esima giornata di Serie A ci imbattiamo in due match terminati col segno 1 in schedina. Nel 1962-1963 fu 1-0 con Altafini man of the match per la rete al 70’. Nel 1958-1959 arrivò addirittura un 4-0: Occhetta al 26’, Bean al 65’, Altafini al 67’, Danova all’86’.

Insomma, 2 sfide, altrettanti successi dei locali, 5 reti marcate dai rossoneri e zero incassate.

Com’è terminata la sfida del girone d’andata? Un pareggio per 2-2 con l’ex Mattia Destro (15 presenze e 3 gol nella Serie A 2014-2015) in grande spolvero e autore di una doppietta.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

53 incontri disputati

33 vittorie Milan

14 pareggi

6 vittorie Genoa

94 gol fatti Milan

45 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Genoa 0-2, 34° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Genoa 1-2, 26° giornata 2019/2020