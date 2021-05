Monza-Lecce è match per tradizione avaro di gol

Gli ultimi tre Monza-Lecce di campionato, tutti disputati in Serie B, sono terminati col punteggio di 1-1.

Un risultato che, facesse capolino anche nel turno infrasettimanale valido per la 36esima giornata, lascerebbe immutato il distacco in classifica fra le due squadre, tre lunghezze, ma rischierebbe di scontentarle entrambe.

Perché i salentini potrebbero essere spodestati dal secondo posto (ma la Salernitana dovrebbe vincere in casa del Pordenone), mentre il Monza potrebbe essere raggiunto in quarta piazza da un’altra concorrente alla salita in Serie A (ma il Venezia dovrebbero conquistare l’intera posta in palio nella trasferta di Pisa).

I brianzoli nei faccia a faccia casalinghi con i giallorossi hanno raccolto punti per 9 volte su 10: 3 affermazioni più 6 segni X. I pugliesi vantano un solo successo contro i biancorossi: stagione 1978-1979, 37esima giornata, 0-1 firmato da Loddi.

Curiosità: questa sfida non ha mai visto una delle due squadre in campo marcare più di una rete.

Difatti, per 4 volte è comparso l’1-1, in 3 circostanze l’1-0, in 1 occasione lo 0-1, mentre il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, conta 2 comparsate.

Come arrivano a questo match le due compagini?

Il Monza con 58 punti in classifica è reduce dal successo a Salerno, 3-1. Sul proprio campo ha raccolto 30 punti (8V – 6X – 3P). Il Lecce risponde con 61 e alla ripresa dopo la sosta del campionato è andato KO in casa col Cittadella, 1-3. Lontano dal Giardiniero - Via del Mare ha fatto 35 punti (10V – 5X – 2P).

CONFRONTI DIRETTI A MONZA (SERIE B)

10 incontri disputati

3 vittorie Monza

6 pareggi

1 vittoria Lecce

7 gol fatti Monza

5 gol fatti Lecce

PRIMA SFIDA A MONZA (SERIE B)

Monza-Lecce 1-0, 9° giornata 1976/1977

ULTIMA SFIDA A MONZA (SERIE B)

Monza-Lecce 1-1, 32° giornata 1998/1999