Quando Di Francesco sfidava il Benevento con la Virtus Lanciano

Hanno segnato alla squadra del mister rivale sempre 5 gol. Nonostante questo pareggio sul fronte delle marcature il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, è in vantaggio sul collega del Benevento, Filippo Inzaghi.

L’allenatore dei rossoblù, infatti, ha fatto sue le prime due sfide affrontate dalla panchina del Sassuolo. E pensare che Inzaghi guidava il Milan. Era la stagione 2014-2015. Nel più recente incrocio ecco il successo del mister giallorosso che predicava i suoi schemi a Bologna. A fronte di un Di Francesco che invece allenava la Roma. Era il campionato 2018-2019.

Curiosità, Di Francesco ha sfidato gli Stregoni per 4 volte: 2 nel massimo campionato italiano, 2 in quello che da qualche tempo è tornato a chiamarsi Serie C. I primi faccia a faccia sono, infatti, del 2008-2009 quando il pescarese guidava la Virtus Lanciano. Fu un doppio KO: 0-3 nel girone d’andata, 0-1 in quello di ritorno.

In equilibrio anche i numeri che derivano dagli scontri diretti fra Inzaghi e il Casteddu: 1 vittoria e 1 segno X col Milan, 1 sconfitta col Bologna.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E INZAGHI IN CAMPIONATO

2 vittorie Di Francesco

0 pareggi

1 vittoria Inzaghi

5 gol fatti squadre di Di Francesco

5 gol fatti squadre di Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI FRA DI FRANCESCO E IL BENEVENTO IN CAMPIONATO

2 vittorie Di Francesco

0 pareggi

2 vittorie Benevento

9 gol fatti squadre di Di Francesco

6 gol fatti Benevento

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL CAGLIARI IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

1 pareggio

1 vittoria Cagliari

4 gol fatti squadre di Inzaghi

4 gol fatti Cagliari